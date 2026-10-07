Pithoragarh News: आदि कैलाश मार्ग पर वैध टैक्सी रोकने, पिटाई और वसूली से रोष

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यूनियन ने बताया कि सोमवार को यात्रियों को ले जा रही टैक्सी के चालक नीरज बिष्ट को रोककर आरोपियों ने मारपीट की। आरोप है कि पुलिस के दबाव में चालक को 50 हजार रुपये की वसूली झेलनी पड़ी। टैक्सी यूनियन ने चक्काजाम और आवश्यक सेवाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।डीएम आशीष भटगाईं ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। चालक नीरज बिष्ट की ओर से मामले की तहरीर धारचूला कोतवाली में दी गई है।पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि टैक्सी संचालकों को संबंधित थाना क्षेत्र में तहरीर देने का कहा गया है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।