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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   The court of the Sita Swayamvar is set up at the Shri Mahakali Temple

Pithoragarh News: श्री महाकाली मंदिर में सजा सीता स्वयंवर का दरबार

Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:57 PM IST
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The court of the Sita Swayamvar is set up at the Shri Mahakali Temple
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। श्री महाकाली मंदिर परिसर में चल रही रामलीला के दूसरे दिवस पर राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में प्रवेश से जयमाला तक का मंचन किया गया। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने साथ जनकपुरी ले गए। यहां राम-लक्ष्मण संवाद, सीता-सखी संवाद के बाद सीता स्वयंवर का सुंदर मंचन हुआ। सीता स्वयंवर में रावण-बाणासुर संवाद और शिव धनुष तोड़ने आए देश विदेश के राजाओं ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अंत में श्रीराम ने शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष टूटने के साथ ही जय श्री राम के जयघोष से रामलीला मैदान गूंज उठा। सीता ने राम को जयमाला पहनाई। हारमोनियम पर विशाल सोरियाल और तबले पर प्रियांशु कुमार ने संगत दी। यहां कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय शाह, सचिव गजेंद्र रावल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र रावल, संरक्षक मोहन सिंह रावल, मुख्य निर्देशक शंकर सिंह रावल मौजूद थे।
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