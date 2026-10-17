फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   The audience was enthralled by the dialogue between Ravana and Maricha during the Ramlila in Gudmi

Pithoragarh News: चंपावत में हुआ ताड़का वध का मंचन

Sat, 17 Oct 2026 11:50 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 17 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
The audience was enthralled by the dialogue between Ravana and Maricha during the Ramlila in Gudmi
चंपावत। नगर में ऐतिहासिक रामलीला मंचन जारी है। दूसरे दिन रामजन्म से लेकर ताड़का वध और अहिल्या तारण तक की लीलाओं का मंचन किया गया। शुक्रवार शाम को राम सेवा समिति मल्ली बाजार रामलीला कमेटी की रामलीला मंचन का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कांग्रेस विधायक हेमेश खर्कवाल ने किया। कमेटी अध्यक्ष भगवत शरण राय ने बताया कि राम जन्म, ताड़का वध का कलाकारों ने सुंदर मंचन किया। यहां केएमवीएन निदेशक रोहित बिष्ट, कूर्मांचल बैंक निदेशक विकास साह, प्रदेश मंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा सूरज प्रहरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश अधिकारी, छात्रसंघ अध्यक्ष भानु तड़ागी, सुधीर साह आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed