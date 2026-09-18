Pithoragarh News: दिसंबर 2027 तक बनकर तैयार होगा बाईपास

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जिला मुख्यालय के मुड़यानी से तिलौन तक बनने वाले 9.8 किमी लंबा बाईपास दिसंबर 2027 तक पूरा होना है जिसके लिए तेज गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे क्षेत्र से लगे चैकुनीबोरा, चैकुनी पांडे, कफलांग, शक्तिपुरबुंगा, दूधपोखरा, नगरगांव होते हुए तिलौन तक के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिलेगा।कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भुवन चंद्र चंदोला ने बताया कि 9.8 किमी लंबे बाईपास में सात पुलों के साथ ही 69 कल्वर्ट का निर्माण कार्य किया जाना है। इसके लिए निर्माण कार्य भी लगातार तेजी और गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। बताया कि लगभग कटिंग का काम इसी सितंबर माह में पूरा हो जाएगा।नगर क्षेत्र में आए दिन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। बाईपास बनने के बाद हजारों की आबादी को इस समस्या से निजात मिलेगी। और बाजार क्षेत्र में दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। वर्तमान समय में एक ही सड़क मार्ग होने कारण कई बार वाहनों का आवागमन बंद करना भी पड़ता है जिसमें काफी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं।बाईपास नहीं होने से कई बार वीआईपी कार्यक्रम व नगर क्षेत्र में लगने वाले मेलों के दौरान यातायात व्यवस्था को रोकना पड़ता है जिससे वाहन चालकों के साथ ही पिथौरागढ़ और लोहाघाट को आने-जाने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाईपास के बनने के बाद इस तरह की समस्या से राहत मिलेगी।चंपावत में बन रहे 9.8 किमी लंबे बाईपास का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है उसी के हिसाब से निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। सात किमी की कटिंग के साथ ही अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। जल्द ही लोगों को बाईपास का लाभ मिलेगा।