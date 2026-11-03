Pithoragarh News: विधानसभा प्रभारी ने टनकपुर, बनबसा, धूरा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली

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टनकपुर (चंपावत)। भाजपा के चंपावत विधानसभा के प्रभारी दर्जा मंत्री सुभाष बगौली ने टनकपुर, बनबसा और धूरा मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को जनता के बीच रखने और आगामी विस चुनाव भारी मतों से जीतने के लिए जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी 2027 विधान सभा चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयारी करें ।इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर, कमलेश भट्ट, गुमान सिंह, कुमुद जोशी, पवन मेहरा, नितिन मंगला, जसोद सिंह, हरीश कलौनी, रीता कलखुड़िया, धर्मपाल आर्य आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।