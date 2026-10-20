Pithoragarh News: लधियाघाटी रामलीला में ताड़का वध, अहिल्या उद्धार का मंचन

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रीठा साहिब (चंपावत)। श्री आदर्श रामलीला कमेटी लधियाघाटी की रामलीला के दूसरे दिन ताड़का वध और अहिल्या उद्धार के प्रसंगों का मंचन किया गया। रामलीला का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ, इसमें श्रीकृष्ण दर्शन की प्रस्तुति दी गई। सखी मंडली के कोरस गायन ने माहौल को भक्तिमय बनाया। लीला में प्रेम सिंह ने दशरथ, धर्मेंद्र सिंह ने राम की भूमिका निभाई। द्वितीय दृश्य में भूपेंद्र सिंह बोहरा ने ताड़का का प्रभावशाली अभिनय किया। तृतीय दृश्य में अनिल सिंह बोहरा ने अहिल्या उद्धार का भावपूर्ण मंचन किया। पुष्प वाटिका के दृश्य में करन सिंह बोहरा ने सीता का किरदार निभाया। वहीं, लधियाघाटी क्षेत्र के गोली और भिंगराड़ा में भी रामलीला मंचन के लिए खासा उत्साह देखा गया। गोली में प्रधान अशोक सिंह बिष्ट ने अतिथियों का स्वागत किया। भिंगराड़ा में प्रधान गीता भट्ट, दिनेश भट्ट ने कलाकारों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सोनू बोहरा आदि रहे।