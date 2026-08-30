Pithoragarh News: बेड़ीनाग में सड़क डामरीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने बनाई रणनीति

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रविवार को समिति के अध्यक्ष डीआर टम्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन पंकज डसीला ने किया। पदाधिकारियों ने बताया कि कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने पीएमजीएसवाई को सड़क निर्माण की दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही विधायक ने अक्टूबर माह में सड़क के डामरीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही। दायित्वधारी शिव सिंह बिष्ट, सांसद अजय टम्टा ने भी सड़क निर्माण के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान संघर्ष समिति ने पंचायत सदस्य उडियारी लक्ष्मण कार्की, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नंदन बाफिला, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक धानिक तथा दीपक कार्की के माध्यम से सांसद को सड़क निर्माण से संबंधित मांग पत्र सौंपा।समिति के सदस्यों ने कहा कि निर्धारित समय पर टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में हयात डसीला, नरेंद्र पंत, मनोज राठौर, कृपाल दत्त पंत, मनोज रौतेला, प्रयाग सिंह डसीला समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे।