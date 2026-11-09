Pithoragarh News: राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलन की स्मृतियां की ताजा, साझा किए अनुभव

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यहां सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान का विमोचन किया गया। साथ ही राज्य आंदोलन में अहम योगदान देने वाले बसंत सिंह तड़ागी, शंकर पांडे, श्याम नारायण पांडे और नवीन मुरारी को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत आज पहाड़ का विकास तेजी से हो रहा है। वहीं जीजीआईसी और जीआईसी के छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया और जनकल्याणकारी योजनाओं की सहायता राशि बांटी गई। मुकेश सिंह बोहरा को गोपालन के लिए 36,000 रुपये व जीवनी देवी और रश्मि पांडे को बकरी पालन के लिए 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा यूपीसीएल के दो लाइनमैन, 10 पर्यावरण मित्रों और मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार विजेता माया कांडपाल को भी सम्मानित किया गया। डीएम मनीष कुमार ने कलक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।यहां दायित्वधारी सुभाष बगौली, रोहित बिष्ट, हेमा जोशी, किरन देवी, मनोज कालाकोटी, जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, सीडीओ अजय सिंह, एडीएम केएन गोस्वामी, एपीडी विमी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।