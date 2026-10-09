Pithoragarh News: धारचूला में पानी के लिए बीआरओ कार्यालय में दिया धरना

विज्ञापन



हाट के ग्रामीणों ने धरना देते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान बीआरओ की हिलवेज कंपनी ने पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त कर दी। ऐसे में वे पिछले छह महीने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कई बार प्रशासनिक और बीआरओ के अधिकारियों से लाइन ठीक करने की मांग की गई। एसडीएम के निर्देश के बाद क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक नहीं किया गया। मजबूरन उन्हें बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इस मौके पर बीआरओ के अधिकारियों ने ग्रामीणों को शनिवार 10 बजे तक इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण धरने से उठे। इस मौके पर भूपाल रावल, शंभू गुरुंग, नीरू धामी, बसंती देवी, तारा देवी दीपा बिष्ट आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

धारचूला(पिथौरागढ़)। हाट के ग्रामीणों ने पानी की मांग पर बीआरओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। उन्होंने बीआरओ पर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए इसे जल्द ठीक करने की मांग की।