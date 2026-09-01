Pithoragarh News: मलबा-बोल्डर और पेड़ गिरने से कई सड़कों पर आवागमन ठप

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पिथौरागढ़/झूलाघाट/डीडीहाट। जिले में बारिश के बाद 12 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़-वड्डा रोड पर हुड़कन्ना क्षेत्र में मंगलवार सुबह पेड़ गिरने से डेढ़ घंटे तक यातायात बाधित रहा। किसी तरह पेड़ काटकर जेसीबी से हटाने के बाद यातायात बहाल किया जा सका। झूलाघाट-पिथौरागढ़ मार्ग भी रज्यूडा, किल्ल, जामिरपानी और खरक्यूड़ा के पास मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया। नेपाल सीमा पर झूलाघाट जाने और वहां से जिला मुख्यालय आने वाले वाहनों के पहिए छह घंटे तक थमे रहे। डीडीहाट-दूनाकोट रोड पर लगातार पत्थर गिरने से दिनभर यातायात प्रभावित रहा। क्षेत्र में देवीसूना-गराली व आदिचौरा-सीढ़ी चामा मोटर मार्ग भी भूस्खलन से बंद है।