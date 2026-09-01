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Pithoragarh News: छह दिन विमान सेवा शुरू होने से पहले ही मौसम ने फेरा पानी

Tue, 01 Sep 2026 11:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 01 Sep 2026 11:12 PM IST
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Weather plays spoiler just six days before the launch of air services
पिथौरागढ़। खराब मौसम फिर से सीमांत जिले के लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर गया। मौसम खराब होने से नैनीसैनी से दिल्ली और देहरादून के लिए हफ्ते में छह दिन की पहली उड़ान शुरू नहीं हो सकी इससे लोगों को निराश होना पड़ा है। भारी बारिश के चलते विमान दिल्ली से नैनीसैनी नहीं पहुंच सका और इस योजना को फिलहाल पंख नहीं लग सके।
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अब तक पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विमान सेवा संचालित होती है। विमान सेवा का सिर्फ तीन दिन संचालन होने से कई यात्रियों को बुकिंग नहीं मिल रही है और उन्हें निराश होकर टैक्सी या रोडवेज से सफर करना पड़ रहा है।
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इस समस्या का समाधान कर सीमांत के लोगों की सफर आसान और सुगम बनाने के लिए कंपनी और एयरपोर्ट प्रबंधन ने मंगलवार यानी एक सितंबर से दिल्ली के लिए हफ्ते में छह दिन तो देहरादून के लिए पांच दिन विमान का संचालन करने का निर्णय लिया था।
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विमान सेवा के विस्तार से सीमांत जिले के लोगों में खुशी थी। मौसम की बेरुखी ने इस खुशी पर ग्रहण लगाने का काम किया। मौसम खराब होने से योजना के तहत पहली उड़ान शुरू नहीं हो सकी इससे लोगों को निराश होना पड़ा है। सुबह के समय यात्रियों के मोबाइल पर फ्लाइट कैंसिल का मैसेज आया तो उनकी खुशी निराशा में बदल गई और उन्हें रोडवेज और टैक्सी से सफर करना पड़ा।

आठ महीने पहले भी हुए थे हफ्ते में पांच दिन विमान उड़ाने के दावे
करीब आठ महीने पूर्व भी दिल्ली और देहरादून के लिए हफ्ते में पांच दिन विमान उड़ाने के दावे किए थे। तय तारीख को ही यह फैसला बदला गया और इससे कंपनी ने हाथ पीछे खींचे तो सीमांत के लोगों को निराश होना पड़ा। फिर से मौसम ने तय तारीख पर विमान की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में यह योजना फिर से शुरू होगी या पूर्व की तरह यह फैसला पलट दिया जाएगा इस पर लोगों में संशय है।

हेलिकॉप्टर सेवा भी बंद
पिथौरागढ़ से हल्द्वानी, अल्मोड़ा और मुनस्यारी रूट पर रोजाना हेलिकॉप्टर सेवा संचालित है। मंगलवार को मौसम में खराबी के चलते तीनों रूटों पर हेलिकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। यह सेवा बंद रहने से लोगों को निराश होना पड़ा।


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मौसम में खराबी के चलते तय तिथि को हफ्ते में छह दिन उड़ान योजना के तहत विमान सेवा संचालित नहीं हो सकी। मौसम ठीक होने पर सेवा संचालित होगी इसमें कोई संशय नहीं है। -संदीप यादव, एयरपोर्ट डायरेक्टर, नैनीसैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़
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