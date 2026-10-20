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Pithoragarh News: 22 को होगा विज्ञान महोत्सव

Tue, 20 Oct 2026 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 20 Oct 2026 11:18 PM IST
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Science festival to be held on the 22nd
पिथौरागढ़। जीआईसी पीपलकोट में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 22 अक्तूबर को होगा। ब्लॉक विज्ञान समन्वयक भीम सिंह कार्की ने बताया कि महोत्सव का मुख्य विषय मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान और बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के लिए प्रौद्योगिकी और सतत व विकसित भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आज के विद्यार्थी ही भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं।
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