Pithoragarh News: सोने, चांदी के आभूषणों और बर्तनों की जमकर खरीदारी

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दिवाली के लिए सजी मुख्य बाजार की अस्थायी दुकानों पर शाम होते ही भीड़ उमड़ी जिससे व्यापारियों को अच्छा कारोबार मिला। व्यापार मंडल अध्यक्ष वैभव अग्रवाल ने त्योहार के लिए लोगों में उत्साह बताया। उन्होंने कहा कि सोने, चांदी के आभूषणों और बर्तनों की खरीद अच्छी हो रही है। दोपहर बाद से ही बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई आदि की दुकानों पर ग्राहकों का आना तेज हुआ। शाम होते ही बाजार बिजली के झालरों से रोशन होकर गुलजार हो उठा। शहर के ग्रामीण और नगर क्षेत्र के घरों पर भी बिजली की लड़ियां जगमगा उठीं।

टनकपुर (चंपावत)। धनतेरस पर क्षेत्र में सोने, चांदी, बर्तनों आदि की करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी हुई। इससे बाजारों में रौनक छाई रही।