Pithoragarh News: मुवानी को विकासखंड और तहसील का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कनालीछीना, डीडीहाट और बेड़ीनाग विकासखंड की सीमाओं से लगे मुवानी को लंबे समय से तहसील और विकासखंड का दर्जा देने की मांग की जा रही है लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।उन्होंने मुवानी महाविद्यालय में बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं शुरू करने की भी मांग की। उनका कहना है कि इन विषयों की पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्य स्थानों का रुख करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र मुवानी का उच्चीकरण करने की मांग भी उठाई गई।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्र की इन पुरानी मांगों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन में दिगरा मुवानी के प्रधान जगत सिंह, कमलदीप सिंह, डंबर बहादुर, राम सिंह, गोविंद भट्ट, संजय पंत, जितेश खनका समेत कई लोग शामिल रहे।