Pithoragarh News: फार्मासिस्टों ने जताया आक्रोश, मांगें पूरी न होने पर दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

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डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने कहा कि वे लंबे समय से पदोन्नति, पदों को पुनर्जीवित करने, दवा को पर्चे पर लिखने का अधिकार देने आदि की मांग कर रहे हैं। सरकार इन मांगों पर गंभीर नहीं है। पिछले वर्ष फार्मासिस्ट की चारधाम यात्रा में ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन अब तक यात्रा देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द सभी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष केएस अधिकारी, जिला मंत्री गिरीश जोशी, प्रकाश वर्मा, टीएस तोमर, आरएस मेहता, डीआर गंगोला, कविता वर्मा, नीलम जोशी आदि मौजूद रहे।