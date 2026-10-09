Pithoragarh News: बंगापानी और अस्कोट में बिजली गुल रहने से लोग परेशान

विज्ञापन

अंधड़ से जगह-जगह पेड़ गिरने से अस्कोट और बंगापानी क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यूपीसीएल ने छह घंटे बाद दोपहर 12 बजे लाइन ठीक कर अस्कोट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारु की। बंगापानी क्षेत्र में यूपीसीएल की टीम पूरे दिन खराबी का पता लगाने में जुटी रही लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। यूपीसीएल के उप खंड अधिकारी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि 33 केबी लाइन में आंधी से पेड़ गिरने से दिक्कत आई। सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम में खराबी के चलते दिक्कत आ रही है। जल्द सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारु कर दी जाएगी।