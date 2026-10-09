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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   People in Bangapani and Askot are facing inconvenience due to power outages

Pithoragarh News: बंगापानी और अस्कोट में बिजली गुल रहने से लोग परेशान

Fri, 09 Oct 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 11:10 PM IST
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People in Bangapani and Askot are facing inconvenience due to power outages
बंगापानी/अस्कोट। बारिश और अंधड़ के बीच अस्कोट और बंगापानी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अस्कोट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल होने से लोगों को राहत मिली तो बंगापानी में देर रात तक भी इंतजार खत्म नहीं हुआ।
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अंधड़ से जगह-जगह पेड़ गिरने से अस्कोट और बंगापानी क्षेत्र को बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यूपीसीएल ने छह घंटे बाद दोपहर 12 बजे लाइन ठीक कर अस्कोट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारु की। बंगापानी क्षेत्र में यूपीसीएल की टीम पूरे दिन खराबी का पता लगाने में जुटी रही लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। यूपीसीएल के उप खंड अधिकारी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि 33 केबी लाइन में आंधी से पेड़ गिरने से दिक्कत आई। सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम में खराबी के चलते दिक्कत आ रही है। जल्द सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुचारु कर दी जाएगी।
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