फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Congress workers staged a protest in Berinag and demanded the CEC's resignation

Pithoragarh News: बेड़ीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मांगा सीईसी का इस्तीफा

Fri, 09 Oct 2026 11:27 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Congress workers staged a protest in Berinag and demanded the CEC's resignation
बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक में निर्वाचन आयोग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष मनोज और नगर अध्यक्ष अमित पाठक के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार का पुतला जलाया।
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वोट चोरी सत्ता हासिल करने में भाजपा का सहयोग किया। एसआईआर के जरिये लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को इसकी कीमत चुकानी होगी। जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व दायित्वधारी खजान गुड्डू, पूर्व पालिका अध्यक्ष हेम पंत, त्रिलोक सिंह कार्की, मनोज टम्टा, कंचन पाठक, कुंदन धानिक, पंकज बोरा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed