Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   OPD at the district hospital will remain closed for two days

Pithoragarh News: जिला अस्पताल में दो दिन बंद रहेगी ओपीडी

Fri, 06 Nov 2026 10:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 06 Nov 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
OPD at the district hospital will remain closed for two days
पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में दो दिन ओपीडी बंद रहेगी। ऐसे में मरीजों को इमरजेंसी में इलाज कराना होगा। पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने बताया कि 10, 11 नवंबर को ओपीडी बंद रहेगी। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आपातकालीन कक्ष में 24 घंटे ईएमओ और नर्सिंग स्टॉफ तैनात रहेंगे। गोवर्धन पूजा और राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर को ओपीडी पूर्व की तरह संचालित रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed