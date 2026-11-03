Pithoragarh News: टनकपुर अस्पताल में मात्र तीन चिकित्सकों ने आमद दर्ज कराई

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शासन की ओर से जून के अंतिम पखवाड़े में उप जिला अस्पताल में चार विशेषज्ञ समेत 10 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए थे। अब तक ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. सुकृति त्रिपाठी, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सतवंत कौर और ऑर्थो सर्जन डॉ. प्रिंस माहेश्वरी ने ही आमद दर्ज कराई है। तीनों विशेषज्ञों के आने के बाद संबंधित रोगों के मरीजों को उपचार के लिए अन्यत्र जाने से कुछ राहत मिली है।सीएमएस डॉ. घनश्याम तिवारी ने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वसुधा मिश्रा, सर्जन गजेंद्र कुमार सोनी, निश्चेतक डॉ. यदुराज भट्ट, बाल रोग चिकित्सक डॉ. सुधीर कन्याल, स्त्री रोग चिकित्सक डॉ. निशा रानी और आईसीयू सेवाओं के लिए डॉ. विजय कुमार गुप्ता समेत अन्य चिकित्सकों की तैनाती का इंतजार है। इनके भी जल्द कार्यभार संभालने से अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।