Pithoragarh News: मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस में हो सकेगी सिर्फ ऑर्थोपैडिक और डेंटल सर्जरी

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वर्तमान स्थिति यह है कि बेस अस्पताल में फिलहाल केवल ऑर्थोपैडिक और डेंटल सर्जरी की ही सुविधा मिल पाएगी जबकि आम जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जनरल सर्जरी और सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे। इसका मुख्य कारण सर्जरी और महिला रोग विभाग में किसी भी फैकल्टी या विशेषज्ञ की तैनाती न होना है। अस्पताल में आधुनिक ओटी तो स्थापित कर दी गई है लेकिन विशेषज्ञों के अभाव में मरीजों को इलाज के लिए अभी और इंतजार करना मजबूरी बना हुआ है।सिर्फ ऑर्थोपैडिक और डेंटल सर्जरी होंगी बेस मेंमेडिकल कॉलेज में सर्जरी के लिहाज से अब तक ऑर्थोपैडिक और डेंटल विभाग में ही फैकल्टी की तैनाती हुई है। ऐसे में बेस अस्पताल में हड्डी और दांत संबंधी ऑपरेशन की ही सुविधा मिलेगी हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि सभी तरह की सर्जरी के लिए जल्द फैकल्टी की तैनाती होगी। यह दावे कब तक धरातल पर उतरेंगे यह समय बताएगा।शासन स्तर पर पूर्व में मेडिकल कॉलेज में महिला रोग विभाग के लिए एक प्रोफेसर की तैनाती के आदेश जारी हुए। आदेश जारी होने के कुछ समय बाद भी संबंधित प्रोफेसर लंबी मेडिकल लीव पर चले गईं। ऐसे में खुद मेडिकल कॉलेज को उनके वापस लौटने पर संशय है।मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने के साथ ही बेस अस्पताल में ओपीडी के साथ आईपीडी भी संचालित की जाएगी। रिक्त फैकल्टी को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द जनरल सर्जरी और महिला रोग विभाग में भी फैकल्टी मिलेगी और सभी तरह के ऑपरेशन शुरू होंगे।