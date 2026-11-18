जौलजीबी मेला घूमने आए एक युवक की काली नदी में बहने से पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर जान बचा ली। युवक सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नदी के बीच पत्थर पर गया था, तभी अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया।

बुधवार को मनोज सिंह कन्याल निवासी भागीचौरा कनालीछिना, अपने मित्रों के साथ करीब 25 किलोमीटर दूर से जौलजीबी मेला घूमने आया था। सुबह जब काली नदी का जलस्तर कम था, तब वह वीडियो बनाने और फोटो के लिए नदी के बीच एक पत्थर के ऊपर चला गया। इसी दौरान अचानक काली नदी का जलस्तर बढ़ गया और मनोज बहने लगा। वह जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने लगा।

विज्ञापन



इसी बीच प्रत्यक्षदर्शी वीरेंद्र दुगताल ने मेला समिति के संचालक करन थापा और चौकी प्रभारी चंद्रशेखर जोशी को सूचना दी। सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक महेश चंद पंत अपनी टीम और एसडीआरएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ी तत्परता एवं सूझबूझ के साथ युवक मनोज सिंह कन्याल को काली नदी में बहने से बचा लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन



जान बचने के बाद युवक ने पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों का आभार प्रकट किया। कोतवाल जौलजीबी हरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि युवक का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है और उसे उसके मित्रों को सौंपकर घर भेज दिया गया है।



मेला समिति संचालक करन थापा ने बताया कि युवक 25 किलोमीटर दूर भागीचौरा से अपने दो मित्रों के साथ जौलजीबी मेला घूमने आया था और बुधवार सुबह करीब 9.30 बजे काली नदी में सेल्फी लेने गया था, तभी अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और वह बहने लगा। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को बचाकर घर भेज दिया।