विज्ञापन

बैतड़ी के दशरथ चंद नगरपालिका 8, पुजारा गांव स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी की प्रसिद्ध जात का विधि-विधान से समापन हुआ। भाई दूज के आठवें दिन यह जात मनाई जाती है। मशहूर त्रिपुरा सुंदरी को मां रणशैनी के नाम से जाना जाता है। बुधवार को सुबह के समय त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से माता का डोला नजदीक के कापड़ी गांव से होते हुए वापस मां के दरबार लाया गया। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना हुई और समापन पर पशुबलि दी गई।मान्यता के अनुसार, माता त्रिपुरा सुंदरी पुजारा गांव में निवास करती हैं। जात के समापन पर बड़ी संख्या में भारत से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भारतीय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैतड़ी प्रशासन और मंदिर कमेटी ने जूलाघाट मौरा टैक्सी स्टैंड पर अतिरिक्त बसें एवं टैक्सियों की व्यवस्था की। जानकारी के मुताबिक बड़ी जात में 55 भैंसों के साथ 120 बकरियों की बलि दी गई। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कमेटी ने मुख्य संरक्षक प्रकाश थापा ने बताया कि जात शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया।