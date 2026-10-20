फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Mallikarjun emerges as the winner of the Under-17 boys' football tournament

Pithoragarh News: मल्लिकार्जुन बना अंडर 17 बालक वर्ग की फुटबाल प्रतियोगिता का विजेता

Tue, 20 Oct 2026 11:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 20 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Mallikarjun emerges as the winner of the Under-17 boys' football tournament
चंपावत। लडवाल फाउंडेशन स्टेट के खेल मैदान में अंडर 17 बालक वर्ग की फुटबाल प्रतियोगिता की मल्लिकार्जुन स्कूल टीम चैंपियन बन गई है। फाइनल में मल्लिकार्जुन ने शानदार खेल दिखाते हुए 3-1 से जीत दर्ज की।
विज्ञापन

मंगलवार को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला माउंट कार्मल और मल्लिकार्जुन स्कूल की टीमों के बीच खेला गया। माउंट कार्मल ने पहले हाफ में आक्रामक रुख अपनाया और शुरुआत में एक गोल कर 1-0 की बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में मल्लिकार्जुन स्कूल की टीम ने पलटवार करते हुए एक के बाद एक तीन गोल कर मैच में अजेय बढ़त बना ली। माउंट कार्मल की टीम अंत समय तक गोल के लिए जूझती रही। मैच में निर्णायक रितिक तड़ागी रहे। लाइनमैन की भूमिका अंकित, रितेश महर ने निभाई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ खिलाड़ी महेंद्र सिंह बोरा और विशिष्ट अतिथि फुटबाल क्लब अध्यक्ष विजय चौधरी ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed