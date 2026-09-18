उत्तराखंड: छात्रसंघ चुनाव पर बड़ा बदलाव, 50% पद छात्राओं के लिए आरक्षित; इसी सत्र से लागू होगी नई व्यवस्था

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सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में 66 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की संख्या और बढ़ती सहभागिता को देखते हुए छात्रसंघों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पंचायतीराज और सहकारिता के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। छात्रसंघों में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और वे महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।शासन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके बाद इसी सत्र में नई व्यवस्था के तहत छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे।