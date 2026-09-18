Pithoragarh News: 23 से तीन दिन तक चंपावत में रहेंगे हुकुम सिंह

विज्ञापन

चंपावत। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री हुकुम सिंह कुंवर 23 से 25 सितंबर तक जिले के भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कुंवर 23 सितंबर को हल्द्वानी से लोहाघाट पहुंचेंगे। यहां रौशाल में कुमाऊं एकता महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण और जनसंपर्क करेंगे। 24 सितंबर को वह चंपावत में राज्य आंदोलनकारी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही रौशाल लौटकर कुमाऊं एकता महोत्सव में शामिल होंगे।