Pithoragarh News: आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सभी वैध वाहनों के संचालन की मांग

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एसोसिएशन ने बताया कि यात्रा मार्ग पर वाहनों के संचालन को लेकर कुछ व्यावहारिक समस्याएं और क्षेत्रीय स्तर पर मतभेद सामने आए हैं। स्थानीय टैक्सी संचालक बाहरी वाहनों के संचालन का विरोध कर रहे हैं।पदाधिकारियों ने स्थानीय रोजगार, पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी वैध परमिट वाले वाहनों के लिए स्पष्ट रूट प्लान और संचालन व्यवस्था की मांग की। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि कई यात्री और यात्रा संचालक यात्रा से पहले पिथौरागढ़ नगर में रुकते हैं। इसलिए जिला मुख्यालय में भी ऑफलाइन परमिट बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के संयोजक राजेंद्र भट्ट शामिल थे।