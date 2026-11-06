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Pithoragarh News: राज्य स्थापना दिवस के चलते नौ नवंबर का जनता मिलन स्थगित

Fri, 06 Nov 2026 11:00 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 06 Nov 2026 11:00 PM IST
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'Janata Milan' (public interaction event) scheduled for November 9th postponed due to State Foundation Day
चंपावत। राज्य स्थापना दिवस समारोह के आयोजन को देखते हुए नौ नवंबर को प्रस्तावित जनता मिलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जिला कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि कार्यक्रम निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं किया जाएगा। बताया कि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते जनता मिलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। जनता मिलन में जनसमस्याओं की सुनवाई के लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जनता मिलन की अगली तिथि की सूचना के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना पर ध्यान दें।
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