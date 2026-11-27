Pithoragarh News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 27 Nov 2026 01:09 AM IST
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महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।
महोत्सव : अस्कोट के आईटीआई मैदान में मल्लिकार्जुन महोत्सव सुबह 11 बजे से।
अल्ट्रासाउंड शिविर : जिला अस्पताल में गर्भवतियों के लिए अल्ट्रासाउंड शिविर सुबह नौ बजे से।
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महोत्सव : अस्कोट के आईटीआई मैदान में मल्लिकार्जुन महोत्सव सुबह 11 बजे से।
अल्ट्रासाउंड शिविर : जिला अस्पताल में गर्भवतियों के लिए अल्ट्रासाउंड शिविर सुबह नौ बजे से।