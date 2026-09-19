उत्तराखंड: खटीमा से हेरोइन पहुंचा दी पिथौरागढ़, आरोपी गिरफ्तार; ऊंचे दामों में बेचना था मकसद

पिथौरागढ़ पुलिस ने सीमांत जिले में 12 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बलधार, किमखोला, जौलजीबी निवासी भूपेंद्र सिंह बिष्ट (23) को घाट चौकी के पास उसकी बाइक पर पकड़ा गया। वह खटीमा से हेरोइन लेकर आया था। युवक इसे पिथौरागढ़ में ऊंचे दामों पर युवाओं को बेचने की फिराक में था।

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