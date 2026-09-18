Pithoragarh News: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार यूकेडी की प्राथमिकता

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ऐरी ने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस जनसमस्याओं को उठाने पर है। ऐरी ने जोर दिया कि सत्ता में आने पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उनकी प्राथमिकताएं होंगी।जिला प्रभारी प्रहलाद सिंह मेहता और जिलाध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा ने उनका स्वागत किया। ऐरी ने आरोप लगाया कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।उन्होंने 11 अक्तूबर से कुमाऊं में संकल्प यात्रा की घोषणा की। इस यात्रा के दौरान लोगों से सीधा संवाद कर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।यहां जिला महामंत्री रमेश बिष्ट, भुवन खर्कवाल, गिरधर अधिकारी, भुवन बिष्ट, दरबान सिंह रजवार, मनोज जोशी, प्रहलाद सिंह बिष्ट, नारायण अधिकारी, रोहित पुनेठा, भुवन पांडेय आदि मौजूद थे।