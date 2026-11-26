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पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर में रसायन विज्ञान विभाग में देवभूमि उद्यमिता योजना पर अभिविन्यास का आयोजन किया गया। देवभूमि उद्यमिता के नोडल अधिकारी जयेंद्र विक्रम सिंह कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्यमिता, स्वरोजगार एवं स्टार्टअप से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में भी अपना भविष्य संवार सकते हैं। उन्होंने स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं प्राकृतिक संपदा पर आधारित उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वहां डॉ. रुचिता पांगरिया, डॉ. अंकिता जोशी, डॉ. चारु चंद्र पंत, डॉ. कमलेश कुमार भाकुनी, डॉ. प्रीति पंत, कल्पना जोशी, दिनेश जोशी, मनीष बोरा आदि थे। संवाद