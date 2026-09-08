Pithoragarh News: 12 सूत्री मांगों पर जिले के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 08 Sep 2026 11:21 PM IST
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चंपावत। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। मंगलवार को विकास भवन सभागार में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के दूसरे चरण में 24 सितंबर तक मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। 25 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय रैली और सचिवालय कूच प्रस्तावित है। इसके बाद मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
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एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के दूसरे चरण में 24 सितंबर तक मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। 25 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
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उन्होंने बताया कि पांच अक्तूबर को प्रदेश स्तरीय रैली और सचिवालय कूच प्रस्तावित है। इसके बाद मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
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