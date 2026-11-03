Pithoragarh News: जिला अस्पताल में क्षमता से अधिक दबाव, 63 साल पुराने जर्जर भवन को चाहिए मरहम

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पिथौरागढ़। जिला अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है। छत और दीवारें क्षतिग्रस्त होने से दिक्कतें पैदा हो रही हैं। छत पर दरारें पड़ने से हल्की बारिश में भी यह टपकती है और चिकित्सकों के कक्षों से लेकर भर्ती वार्डों तक पानी भीतर घुसता है। सीलन से भरी दीवारें मरीजों की सेहत पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में अस्पताल का नया भवन न बनने से मरीज टपकती छत के नीचे इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं।पिथौरागढ़। जिला अस्पताल में छत से पानी कक्षों में घुसता है तो सीलन भरी दीवारें परेशानी का सबब बन रही हैं। कक्षों में पानी घुसने और दीवारों पर सीलन आने से अस्पताल की लैब, ईसीजी कक्ष सहित अन्य कक्षों में रखे करोड़ों के उपकरणों के खराब होने का खतरा बना रहता है। अस्पताल प्रबंधन के लिए मशीनों को सुरक्षित रखना चुनौती बन रहा है।पिथौरागढ़। वर्ष 1963 में जिला अस्पताल की क्षमता 50 बेड की थी। तब से लगातार मरीजों का दबाव बढ़ता रहा तो इसकी क्षमता 120 बेड की करनी पड़ी। बमुश्किल पुराने कक्षों में नए बेड लगाए गए। वर्तमान में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 170 से अधिक पहुंच रही है। अस्पताल के पुराने भवन में नए बेड लगाने के लिए जगह नहीं होने से बरामदे में बिस्तर लगाना मजबूरी बना है। ऐसे में साफ है कि जगह की कमी से बेड की क्षमता नहीं बढ़ रही है इसकी मार मरीज सह रहे हैं। यदि अस्पताल का नवनिर्माण होता तो यह दिक्कत दूर हो सकती है। दबाव बढ़ने से कई बार एक बेड पर दो से तीन मरीजों का इलाज करना मजबूरी होता है।-जिला अस्पताल का समय-समय पर सुधारीकरण किया जाता है। अब अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का संचालन होने के बाद बेड की कमी की दिक्कत दूर हो जाएगी। -डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़