Pithoragarh News: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार का साथ देकर लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने आरोप लगाया कि पूरे देश में चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर वोटों की चोरी कर रहा है। पंत ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी एसआईआर में गड़बड़ी कर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं।कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे गए तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। यहां पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मनोज ओझा, हिमांशु ओझा, शंकर लाल आदि माैजूद रहे।