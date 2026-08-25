Pithoragarh News: आदिचौरा-सीनी चामा सड़क पर पड़ीं दरारें, आवाजाही ठप

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डीडीहाट-आदिचौरा से सीनी चामा तक 12 किलोमीटर सड़क बनी है। आदिचौरा से सीनी चामा तक पांच किलोमीटर सड़क पर दरारें पड़ गई हैं और यह लगातार धंस रही है। जगह-जगह कटाव होने से संकरी सड़क पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। ऐसे में दोनों गांवों के ग्रामीण पैदल सफर कर बाजार और इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए मजबूर हैं।पूर्व प्रधान लाल सिंह, फकीर चौहान, चंचल सिंह, सुभाष प्रकाश, प्रवीन सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम खुशबू पांडे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सर्वे कर सीनी और चामा के लिए नई सड़क का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सड़क पर दरारें पड़ गईं हैं ऐसे में साफ है कि इस पर अब वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकती है।सीनी और चामा के ग्रामीणों का कहना है कि हर साल सड़क में काम किया जाता है। पीएमजीएसवाई सड़क सुधारीकरण के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च कर रहा है लेकिन पांच से छह महीने ही यातायात सुचारू रहता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क पर आवाजाही शुरू नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।आदिचौरा से सीनी चामा तक सड़क को खोलने का काम बरसात खत्म होते ही शुरू कर दिया जाएगा। 10 किलोमीटर दायरे में बारिश से सड़क धंस रही है। इसमें जल्द यातायात सुचारू कर पाना संभव नहीं है। आपदा मद से धनराशि की मांग की गई है।