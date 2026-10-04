भव्य शारदा घाट के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा : महाराज

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शनिवार की देर शाम को कैबिनेट मंत्री महाराज ने परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से रोजगार भी मिलेगा। इस बीच एमडी सुभाष चंद्र पांडेय समेत अनेक अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को प्रगति की जानकारी दी। प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद नेगी ने बताया कि वर्ष 2027 में भव्य घाट का निर्माण पूरा हो जाएगा। घाट का निर्माण करीब 107 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है। इस दौरान अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

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टनकपुर(चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भव्य शारदा घाट का निर्माण कार्य तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि करीब दस किमी का कॉरिडोर बनेगा। भव्य घाट बन रहा है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।