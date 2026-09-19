Pithoragarh News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 19 Sep 2026 11:09 PM IST
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गणाई गंगोली (पिथौरागढ़)। अंकिता भंडारी की चौथी बरसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार देर शाम ब्लॉक अध्यक्ष लक्की बनकोटी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज तक अंकिता भंडारी को सरकार न्याय नहीं दिला सकी है। इससे उलट दोषियों को बचाने का काम कर रही है।
सभी ने अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस हत्या में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। यहां चंदन बाणी, अशोक बोरा, राजेश बोरा, देवेंद्र मेहता, जीवन बिष्ट, गिरीश बोरा, रमेश पांडे, दीपक बोरा आदि थे।
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इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज तक अंकिता भंडारी को सरकार न्याय नहीं दिला सकी है। इससे उलट दोषियों को बचाने का काम कर रही है।
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सभी ने अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस हत्या में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। यहां चंदन बाणी, अशोक बोरा, राजेश बोरा, देवेंद्र मेहता, जीवन बिष्ट, गिरीश बोरा, रमेश पांडे, दीपक बोरा आदि थे।
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