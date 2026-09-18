Pithoragarh News: महिला अपराध और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

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शुक्रवार को गांधी चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में लंबे समय से सीबीआई जांच चल रही है लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने जांच जल्द पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहां वरिष्ठ नेत्री निर्मला गहतोड़ी, भुप्पी महर, ब्लॉक अध्यक्ष उमेश शर्मा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष महर, अशोक वर्मा, दिग्विजय कार्की, सोनू भट्ट समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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चंपावत। जिला मुख्यालय के मोटर स्टेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते महिला अपराध और महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच जल्द पूरी करने की मांग उठाई।