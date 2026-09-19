Pithoragarh News: बनबसा रेल फाटक के पास जाम लगने से राहगीर परेशान

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बनबसा रेलवे फाटक के पास सड़क किनारे लगने वाले ठेलों के कारण जाम लगने से वहां सामान्य आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं रेलगाड़ियों के आवागमन से फाटक बंद होने के कारण भी जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञापन

लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक पर जाम लगने से स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों के अलावा ग्रामीणों और नेपाल आवागमन करने वालों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। विज्ञापन विज्ञापन

व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री अभिषेक गोयल, उपाध्यक्ष आशीष गर्ग, कोषाध्यक्ष कमल गुप्ता के अलावा जनप्रतिनिधियों ने रेलवे फाटक के समीप सड़क पर का अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बनबसा रेलवे फाटक के पास सड़क किनारे लगने वाले ठेलों के कारण जाम लगने से वहां सामान्य आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं रेलगाड़ियों के आवागमन से फाटक बंद होने के कारण भी जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक पर जाम लगने से स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों के अलावा ग्रामीणों और नेपाल आवागमन करने वालों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है।व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री अभिषेक गोयल, उपाध्यक्ष आशीष गर्ग, कोषाध्यक्ष कमल गुप्ता के अलावा जनप्रतिनिधियों ने रेलवे फाटक के समीप सड़क पर का अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

बनबसा (चंपावत)। नगर के रेलवे फाटक के पास आए दिन लगने वाले जाम से राहगीर परेशान हैं। रेलवे फाटक के दोनों ओर लगने वाले सब्जी, फलों के ठेलों के कारण भी सड़क पर जाम लग रहा है। रेलगाड़ियों के आवागमन के दौरान फाटक बंद होने से भी लंबे समय के लिए फाटक पर जाम लगना आम बात हो गई है।