Pithoragarh News: मुख्यमंत्री धामी आज देवीधुरा में बगवाल मेला में होंगे शामिल

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चंपावत। देवीधुरा में चल रहे आषाढ़ी कौतिक के पांचवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां वाराही मंदिर में पूजा अर्चना की। आदि गुफा में स्थित मां के गर्भगृह के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर शंख और घंटों की गूंज भक्तिमय बना रहा। मां वाराही संस्कृत महाविद्यालय देवीधुरा के वेदपाठी छात्रों ने वेद पाठ और दुर्गा पाठ का वाचन किया। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बरेली, टनकपुर, खटीमा आदि स्थानों से पहुंचे लोगों ने भी पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पीठाचार्य भुवन चंद्र जोशी, कीर्ति बल्लभ शास्त्री ने पूजा कराई। इसके अलावा चारों खाम के मुखिया समेत कई गांव के लोगों ने पूजा की। मंदिर समिति अध्यक्ष हीरालाल बल्लभ जोशी ने बताया कि 12 क्विंटल फल और फूल चारों खामों को बांटे जाएंगे।चंपावत। देवीधुरा बगवाल मेले में बुधवार रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। महामंगलेश्वर कला समिति गोली बिरगुल के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कलाकारों ने दैणा होया खोली का गणेशा हे, दैणा होया भूमि भूमिया, जय बोल जय भगवती समेत कुमाऊंनी ,गढ़वाली, नेपाली गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांधा। मां वाराही धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरा बल्लभ जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने किया। इस दौरान इस दौरान मेला समिति के संयोजक मोहन सिंह बिष्ट, खीम सिंह लमगड़िया, बिशन सिंह चम्याल, रमेश सिंह राणा, हयात सिंह, ईश्वर सिंह, राजेश सिंह, नवीन सिंह, नरेश सिंह, ईश्वर बिष्ट, चंदन सिंह, विक्रम कठायत, चंचल वर्मा, नवीन सोराड़ी, नरेंद्र नाथ गोस्वामी मौजूद रहे।