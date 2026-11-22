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नगर और आसपास के क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बसने और घरों की संख्या बढ़ने से बिजली लाइनों पर लोड बढ़ गया था। इसके चलते पीक आवर में नगर के कई हिस्सों में ओवरलोड की समस्या आ रही थी। बिजली विभाग के जेई नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक कनेक्शनों के कारण हो रही ओवरलोड की समस्या के समाधान के लिए पंजाब नेशनल बैंक, कोतवाली और शारदा घाट के समीप लगे 250 केवीए के ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 400 केवीए कर दी गई है। इन ट्रांसफार्मरों से जुड़े क्षेत्रों में अब बिजली आपूर्ति सुचारु रहेगी।

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टनकपुर (चंपावत)। नगर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तीन ट्रांसफार्मरों की क्षमता 250 केवीए से बढ़ाकर 400 केवीए कर दी गई है। इससे अधिक कनेक्शनों के चलते ओवरलोड के कारण बिजली गुल होने की समस्या से राहत मिलेगी।