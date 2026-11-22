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बीते चार नवंबर को तेंदुए ने 13 वर्षीय किशोर हर्षित को मार डाला था। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। घटना के करीब एक पखवाड़े बाद वन विभाग की टीम को आईटीबीपी के आवासीय परिसर के पास एक तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने में सफलता मिली थी। इसके बावजूद क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों की चिंता बनी हुई है। रेंजर रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए पिंजरों का स्थान भी बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को क्षेत्र से एक तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया था। इसके बावजूद ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है।

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लोहाघाट (चंपावत)। सुंई-पऊ गांव के डूंगरी तोक में 13 वर्षीय किशोर हर्षित को तेंदुए के निवाला बनाने के बाद भी क्षेत्र के लोगों में दहशत कम नहीं हो रही है। शनिवार शाम बरात में शामिल होने आए लोगों को डूंगरी और पातल के जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया। इसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है। क्षेत्र में आए दिन तेंदुए की मौजूदगी से लोग अकेले घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं।