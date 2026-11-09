Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Business in Banbasa has been better compared to the last six years

Pithoragarh News: बनबसा में पिछले छह सालों की अपेक्षा अच्छा रहा कारोबार

Mon, 09 Nov 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 09 Nov 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Business in Banbasa has been better compared to the last six years
बनबसा (चंपावत)। क्षेत्र में दिवाली पर्व परंपरागत ढंग से धूमधाम से मनाया गया। इस बार लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पिछले छह वर्षों बाद लोगों ने जमकर खरीदारी की जिससे कारोबारियों ने राहत महसूस की। पिछले वर्ष काफी कम खरीदार के कारण व्यापारी वर्ग निराशा हुआ था। धनतेरस से दिवाली तक पिछले पांच दिनों में क्षेत्र में मुख्य बाजार समेत गांव घरों की दुकानों पर करीब चार करोड़ का कारोबार हुआ।
विज्ञापन

बनबसा क्षेत्र में दिवाली पर्व पर लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। गांव घरों में परंपरागत ढंग से रोशनी कर और विभिन्न पकवान बना त्योहार मनाया गया। इस बार दिवाली पर्व कारोबारियों के लिए अच्छा रहा। नेपाली ग्राहकों के आने से बनबसा बाजार का कारोबार ठीक-ठाक रहा।
विज्ञापन

व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री अभिषेक गोयल ने बताया कि कोरोना काल के बाद पिछले छह वर्षों बाद इस बार अच्छी खरीदारी होने से कारोबारियों ने राहत की सांस ली। प्रमुख व्यवसायी और सांसद प्रतिनिधि संजय जोशी ने कहा कि ऑफलाइन खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों हौसला बढ़ेगा। इधर व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत और महामंत्री अभिषेक ने बताया कि पिछले पांच दिनों में बनबसा में करीब चार करोड़ का कारोबार हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed