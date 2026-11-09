Pithoragarh News: बनबसा में पिछले छह सालों की अपेक्षा अच्छा रहा कारोबार

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बनबसा क्षेत्र में दिवाली पर्व पर लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। गांव घरों में परंपरागत ढंग से रोशनी कर और विभिन्न पकवान बना त्योहार मनाया गया। इस बार दिवाली पर्व कारोबारियों के लिए अच्छा रहा। नेपाली ग्राहकों के आने से बनबसा बाजार का कारोबार ठीक-ठाक रहा। विज्ञापन

व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री अभिषेक गोयल ने बताया कि कोरोना काल के बाद पिछले छह वर्षों बाद इस बार अच्छी खरीदारी होने से कारोबारियों ने राहत की सांस ली। प्रमुख व्यवसायी और सांसद प्रतिनिधि संजय जोशी ने कहा कि ऑफलाइन खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों हौसला बढ़ेगा। इधर व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत और महामंत्री अभिषेक ने बताया कि पिछले पांच दिनों में बनबसा में करीब चार करोड़ का कारोबार हुआ है। बनबसा क्षेत्र में दिवाली पर्व पर लक्ष्मी पूजन के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। गांव घरों में परंपरागत ढंग से रोशनी कर और विभिन्न पकवान बना त्योहार मनाया गया। इस बार दिवाली पर्व कारोबारियों के लिए अच्छा रहा। नेपाली ग्राहकों के आने से बनबसा बाजार का कारोबार ठीक-ठाक रहा।व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री अभिषेक गोयल ने बताया कि कोरोना काल के बाद पिछले छह वर्षों बाद इस बार अच्छी खरीदारी होने से कारोबारियों ने राहत की सांस ली। प्रमुख व्यवसायी और सांसद प्रतिनिधि संजय जोशी ने कहा कि ऑफलाइन खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों हौसला बढ़ेगा। इधर व्यापार मंडल अध्यक्ष भरत और महामंत्री अभिषेक ने बताया कि पिछले पांच दिनों में बनबसा में करीब चार करोड़ का कारोबार हुआ है।

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बनबसा (चंपावत)। क्षेत्र में दिवाली पर्व परंपरागत ढंग से धूमधाम से मनाया गया। इस बार लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पिछले छह वर्षों बाद लोगों ने जमकर खरीदारी की जिससे कारोबारियों ने राहत महसूस की। पिछले वर्ष काफी कम खरीदार के कारण व्यापारी वर्ग निराशा हुआ था। धनतेरस से दिवाली तक पिछले पांच दिनों में क्षेत्र में मुख्य बाजार समेत गांव घरों की दुकानों पर करीब चार करोड़ का कारोबार हुआ।