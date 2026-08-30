Pithoragarh News: ब्लू स्टार ने अपने नाम किया फाइनल खिताब

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शनिवार देर शाम को वॉलीबाल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ब्लू स्टार और ग्रीन स्टार के बीच खेला गया। ब्लू स्टार ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 25-20, 21-25 और 25-19 से मुकाबला अपने नाम किया।विजेता प्रतिभागियों को प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टीम में पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से खेल प्रतिभा दिखाई।इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला ब्लू स्टार ने यलो स्टार को दो सेटों में 25-18, 25-15 से हराकर जीता। दूसरा मुकाबला ग्रीन स्टार और यलो स्टार के बीच खेला गया। ग्रीन स्टार ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में यलो स्टार को 25-18, 22-25, 25-22 से अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के निर्णायक संजय और अंकित रहे।