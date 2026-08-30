Pithoragarh News: पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालय से बरेली तक लगा रहे दौड़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
धारचूला (पिथौरागढ़)। हिमालय के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से भारतीय थल, जल, वायु सेना के पूर्व सैनिकों, सेवारत अधिकारी 500 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं।
हमवीर-रन फॉर द हिमालयाज अभियान में नौ धावक 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हिमालयी क्षेत्रों से बरेली तक दौड़ पूरी करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाली इस दौड़ का उद्देश्य हिमालय को स्वच्छ, सुरक्षित रखने के प्रति लोगों में जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
अभियान के दौरान धावक स्थानीय समुदायों से संवाद भी कर रहे हैं। धारचूला पहुंचने पर उन्होंने आर्मी स्कूल के विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर अभियान के उद्देश्य और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। फिट नागरिक, स्वच्छ हिमालय, सशक्त भारत के संदेश के साथ आयोजित यह अभियान हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
हमवीर-रन फॉर द हिमालयाज अभियान में नौ धावक 500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हिमालयी क्षेत्रों से बरेली तक दौड़ पूरी करेंगे। 10 दिनों तक चलने वाली इस दौड़ का उद्देश्य हिमालय को स्वच्छ, सुरक्षित रखने के प्रति लोगों में जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।
विज्ञापन
अभियान के दौरान धावक स्थानीय समुदायों से संवाद भी कर रहे हैं। धारचूला पहुंचने पर उन्होंने आर्मी स्कूल के विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर अभियान के उद्देश्य और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। फिट नागरिक, स्वच्छ हिमालय, सशक्त भारत के संदेश के साथ आयोजित यह अभियान हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।
विज्ञापन