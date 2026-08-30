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Pithoragarh News: रेगड़ू ने डीएवी को 5-0 से हराकर अगले चक्र में किया प्रवेश

Sun, 30 Aug 2026 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 30 Aug 2026 10:54 PM IST
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Regdu defeated DAV 5-0 to advance to the next round
लोहाघाट (चंपावत)। जीआईसी खेल मैदान में फुटबाल संघ की ओर से आयोजित अंतर विद्यालयी अंडर-19 फुटबाल प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता में जीआईसी रेगड़ू ने डीएवी स्कूल को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया।
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मुख्य अतिथि केडीके जोशी, डूंगर सिंह, माहिराज सिंह, गणेश सिंह, इंद्र राज सिंह, पीएस अधिकारी और नवीन सिंह ढेक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया। जीआईसी रेगड़ू के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया।
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रेगड़ू की टीम ने एक के बाद एक पांच गोल दागे जबकि डीएवी स्कूल की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। मैच में रेफरी की भूमिका अतुल नाथ ने निभाई। लाइनमैन सागर कुंवर और हर्षित सामंत रहे। यह प्रतियोगिता पूर्व सैनिक संगठन की ओर से प्रायोजित किया गया है।
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यहां फुटबाल संघ के अध्यक्ष बृजेश माहरा, संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता, डॉ. महेश ढेक, दीपक सुतेड़ी, नवीन मुरारी, जीवन मेहता, भुप्पी माहरा, महेश सुतेड़ी, केआरएस देव, रघुवीर सिंह, चिकित्सक डॉ. मंजीत सिंह और रोशन ने सहयोग किया।
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