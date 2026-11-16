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Pithoragarh News: खाई में गिरा ऑटो, चार यात्रियों की मौत

Mon, 16 Nov 2026 11:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:02 PM IST
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Auto-rickshaw falls into a gorge; four passengers killed
झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बजांग में एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होकर 900 मीटर गहरी खाई में गिर गया। बजांग के टुमेका गांव से बुंगल नगरपालिका 10, टुमेडा नामक जगह पर हुई इस घटना में चार यात्रियों की मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय बजांग ने बताया कि चालक सहित 2 लोगों की जान बच गई। बुंगल नगरपालिका 10 निवासी 40 वर्षीय राजमती महरा, 16 वर्षीय तारा महरा, छह वर्षीय डल्ली महरा और पांच वर्षीय रियांस महरा की घटना में मौत हुई है। ऑटो का ब्रेक फेल होना घटना का कारण बताया जा रहा है।
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