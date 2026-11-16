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Pithoragarh News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने धारचूला विधायक का पुतला फूंका

Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
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BJP workers burned an effigy of the Dharchula MLA
टनकपुर (चंपावत)। धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर चड्ढा चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया।
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जौलजीबी मेले में हुए प्रकरण को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ता शास्त्री चौक पर एकत्रित हुए। यहां से कार्यकर्ताओं ने हरीश धामी के खिलाफ नारे लगाते हुए चड्ढा चौराहे तक जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके बाद चौराहे पर विधायक हरीश धामी का पुतला दहन कर विरोध जताया। यहां दायित्वधारी हेमा जोशी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मुकेश जोशी, पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार, पूर्व मंडी अध्यक्ष हरीश भट्ट, मंडल महामंत्री कुमुद जोशी, हरिओम शेट्टी, मधु शर्मा, अनीता यादव आदि थे।
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