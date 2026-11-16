Pithoragarh News: जिले में ठंड बढ़ने के साथ तेज होने लगी धड़कन

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चिकित्सकों के मुताबिक, ठंड से शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से दिल को रक्त शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ती है। यही कारण है कि लोगों का बीपी बढ़ने लगा है। बीपी अधिक बढ़ने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। वहीं यह बीमारी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक, बीपी बढ़ने का कारण खान-पान और हार्मोन में बदलाव भी हो सकता है। जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, दो सप्ताह पूर्व तक बीपी बढ़ने से पैदा होने वाली समस्याओं से जूझते हुए 10 से 20 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे थे। अब इनमें खासा उछाल आया है और इनकी संख्या रोजाना 50 से 55 पहुंच रही है। चिकित्सकों के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की इनमें संख्या अधिक है।बचाव-नियमित रूप से सुबह और शाम बीपी की जांच करें।सुबह के समय अचानक ठंड में बाहर निकलने से बचें।शरीर को गर्म रखें, खासकर सिर, हाथ और पैरों को।नमक का सेवन कम और पानी का सेवन अधिक।धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना आवश्यक।...........ठंड में बीपी के मरीज बढ़ने लगते हैं। मरीज को बीपी को नियंत्रित रखने में परेशानी होती है। समस्या पैदा होने पर जांच और चिकित्सक की सलाह जरूरी है।........जिला अस्पताल में रोजाना बीपी और इससे पैदा होने वाली बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुजुर्गों में बीपी की समस्या अधिक है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।