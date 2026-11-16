Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   As the cold intensifies in the district, heartbeats begin to quicken

Pithoragarh News: जिले में ठंड बढ़ने के साथ तेज होने लगी धड़कन

Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
As the cold intensifies in the district, heartbeats begin to quicken
पिथौरागढ़। जिले में ठंड बढ़ने के साथ लोगों की धड़कन तेज होने लगी है। बीपी के मरीजों में अचानक से उछाल आया है। चिकित्सकों के मुताबिक बीपी बढ़ने से मरीजों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है।
विज्ञापन

चिकित्सकों के मुताबिक, ठंड से शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से दिल को रक्त शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ती है। यही कारण है कि लोगों का बीपी बढ़ने लगा है। बीपी अधिक बढ़ने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है। वहीं यह बीमारी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक, बीपी बढ़ने का कारण खान-पान और हार्मोन में बदलाव भी हो सकता है। जिला अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, दो सप्ताह पूर्व तक बीपी बढ़ने से पैदा होने वाली समस्याओं से जूझते हुए 10 से 20 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे थे। अब इनमें खासा उछाल आया है और इनकी संख्या रोजाना 50 से 55 पहुंच रही है। चिकित्सकों के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की इनमें संख्या अधिक है।
विज्ञापन


बचाव-
नियमित रूप से सुबह और शाम बीपी की जांच करें।
सुबह के समय अचानक ठंड में बाहर निकलने से बचें।
शरीर को गर्म रखें, खासकर सिर, हाथ और पैरों को।
नमक का सेवन कम और पानी का सेवन अधिक।
धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना आवश्यक।
...........
ठंड में बीपी के मरीज बढ़ने लगते हैं। मरीज को बीपी को नियंत्रित रखने में परेशानी होती है। समस्या पैदा होने पर जांच और चिकित्सक की सलाह जरूरी है।
-डॉ. प्रशांत अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, पीएचसी, इग्यारदेवी

........
जिला अस्पताल में रोजाना बीपी और इससे पैदा होने वाली बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। बुजुर्गों में बीपी की समस्या अधिक है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। -डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें