Pithoragarh News: मौसम खराब होने से जौलजीबी मेले में कार्यक्रम करने पड़े स्थगित
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 16 Nov 2026 11:08 PM IST
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धारचूला (पिथौरागढ़)। जीआईसी धारचूला ने जौलजीबी मेले में स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स ने मेले परिसर की सफाई कर लोगों को कूड़ा न फैलाने के प्रति जागरूक किया। सामाजिक कार्यकर्ता लीला बनग्याल ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान भानुराज सिंह पाल, पूर्व बीईओ एमआर लोहिया, विपिन सिंह थलाल, भुवन सिंह नेगी, शकुंतला दताल, विमला दताल, शंकर भट्ट आदि मौजूद रहे। मेलाधिकारी एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि बीते रविवार मौसम खराब होने से रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित करने पड़े।
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